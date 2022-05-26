Президент УЕФА высказался о развитии женского футбола

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о развитии женского футбола.
«Женский футбол развивается очень быстро. Мы вложили значительные финансы в образование и другие ресурсы. Все аспекты развития футбола важны для УЕФА. Женский футбол очень важен, как и молодёжный. Если мы сравним сегодняшний женский футбол с тем, каким он был пять лет назад, то сейчас это действительно другой вид спорта.
Что делает УЕФА для развития женского футбола в регионах, где он слабо развит? Централизация прав, вложение денег в обучение девушек-футболисток и тренеров позволяют продвигать женский футбол в регионах, где он не так развит. Можно скзаать, что 10 лет назад в некоторых частях Европы считалось, что женщины не могут играть в футбол, что футбол только для мужчин. Я считаю, что теперь никто в Европе больше не может так думать», — приводит слова Чеферина Sky Sport Italia.
- 26 мая 2022
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