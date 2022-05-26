Колыванов: Моуринью называет себя особенным, но игре в атаке ему надо поучиться у других
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Российский специалист Игорь Колыванов высказался о португальском тренере Жозе Моуринью, который с «Ромой» выиграл Лигу конференций.
«Моуринью всегда называет себя особенным. Он выиграл Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Кубок УЕФА и можно говорить о его величии. Мне импонирует другой футбол. Как организатор, мотиватор, Моуринью один из лучших.
Но в плане игры в атаке ему надо поучиться у других специалистов. Думаю, что многим, как и мне, нравится более атакующий, яркий, быстрый футбол, у Жозе же он скучноватый, который иногда просто неинтересно смотреть. Но чтобы мы не говорили, игра, которую строит Моуринью, приносит результат, трофеи», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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