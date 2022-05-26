«Нижний Новгород» планирует сменить название, чтобы уйти от бюджетного финансирования

«Нижний Новгород» планирует сменить название клуба на «Парибет Нижний Новгород». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Все договорённости между сторонами уже достигнуты. Теперь смену названия должен утвердить РФС. За счёт этой сделки клуб планирует полностью уйти от бюджетного финансирования», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров по итогам сезона чемпионата России вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). «Нижний Новгород» (33) финишировал на 11-м месте, опередив ставший 12-м «Урал» (33) по дополнительным показателям.