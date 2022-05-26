Захарян: хочу поиграть в чемпионате Испании, морально готов к переезду в Европу

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил о моральной готовности переехать в Европу и о желании поиграть в испанском чемпионате.
«От «Реала» предложений не было. Агент бы мне сказал, если бы были. Получал ли предложения за последнее время? Конкретных предложений с контрактом не поступало, но интерес был.
Хочу ли в ближайшее время переехать в Европу? Да, хочу. В моральном плане к этому готов, но физически пытаюсь еще наверстать, стараюсь набрать в мышечной массе, чтобы быть к этому готовым. Понятное дело, что я не смогу быть физически готовым к выступлениям в Европе, не попробовав и не отыграв ни одного матча там.
В моральном плане я готов. Что касается физики, для начала мне нужно туда попасть, чтобы прочувствовать, какая там требуется физика, ощутить скорости. В Европе я провел лишь несколько матчей за сборную, но лучшие игроки мира все же собраны в клубах.
В каком чемпионате хочу продолжить карьеру? Хотел бы играть в испанской лиге», — приводит слова Захаряна «РБ Спорт».
- 26 мая 2022
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