«Севилья» намерена подписать нападающего «Интера»

«Севилья» заинтересована в подписании нападающего «Интера» Алексиса Санчеса, чей контракт с итальянской командой истекает в конце следующего сезона. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, стороны уже проводили переговоры по поводу трансфера 33-летнего чилийского нападающего.

Санчес выступает за «Интер» с 2019 года. В 109 матчах за команду нападающий забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.

Ранее Алексис Санчес уже играл в чемпионате Испании за «Барселону» с 2011 по 2014 год.

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