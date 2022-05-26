«Севилья» намерена подписать нападающего «Интера»
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«Севилья» заинтересована в подписании нападающего «Интера» Алексиса Санчеса, чей контракт с итальянской командой истекает в конце следующего сезона. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, стороны уже проводили переговоры по поводу трансфера 33-летнего чилийского нападающего.
Санчес выступает за «Интер» с 2019 года. В 109 матчах за команду нападающий забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.
Ранее Алексис Санчес уже играл в чемпионате Испании за «Барселону» с 2011 по 2014 год.
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