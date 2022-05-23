Романо: Видаль и Санчес в ближайшее время покинут «Интер»

Футболисты «Интера», а именно полузащитник Артуро Видаль и нападающий Алексис Санчес покинут клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, игроки уже ведут работу по поиску нового клуба. У Артуро Видаля есть предметные переговоры с бразильским «Фламенго».

В завершившемся сезоне 33-летний Алексис Санчес провёл за «Интер» 27 матчей в Серии А, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

35-летний Видаль сыграл 28 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

Напомним, по итогам сезона Серии А «Интер» занял второе место. Победителем чемпионата Италии стал «Милан.

«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Юентус».