Мостовой: всё шло к тому, что Чалов вернётся в ЦСКА. Хорошо, если «Базель» его оставит

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал информацию о желании «Базеля» продлить срок аренды нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Это уже хорошо, что его хотят оставить. Он там полгода побыл: начал неплохо, а потом всё поутихло. Всё шло к тому, что вернётся. Поэтому хорошо, что хотят оставить. Другое дело, что он может сам хотеть вернуться в ЦСКА. Я считаю, что лучше остаться в «Базеле», потому что Европа, еврокубки и всё время на виду.



Мне трудно сказать, позволит ли уровень Чалова закрепиться ему в основе «Базеля», потому что я не видел его конкурентов. Сильные конкуренты? Поэтому и оставался на скамейке. Конкуренция присутствует везде, а особенно в европейских клубах. Всё в твоих ногах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.