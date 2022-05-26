Масалитин: по тому, как складывается ситуация, Чалову лучше оставаться в «Базеле»
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о желании «Базеля» продлить аренду нападающего армейцев Фёдора Чалова.
«Судя по СМИ, он там где-то выходил, забивал, отдавал в концовках. Надо разговаривать с ним: насколько он мотивирован остаться, насколько он мотивирован уйти в «Базель». В последние года два Фёдор вообще потерялся. К тому же неизвестно, останется ли Березуцкий, по какой схеме Березуцкий будет играть. Он не видит Чалова в той схеме, по которой играет: он всё время его ставил на правый фланг, который Фёдор вообще не тянет. По тому, как складывается ситуация, ему лучше оставаться в «Базеле», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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