«Спартак» будет готовиться к финалу Кубка России на базе в Тарасовке
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что московская команда будет готовиться к финалу Кубка России на базе в Тарасовке.
«Команда сегодня заехала в Тарасовку, ближайшее время подготовка к финалу Кубка будет проходить здесь, на нашей исторической базе. Игроки будут здесь тренироваться, ночевать, проходить процедуры. Такое решение принял тренерский штаб», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».
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