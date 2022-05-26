«Спартак» будет готовиться к финалу Кубка России на базе в Тарасовке

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что московская команда будет готовиться к финалу Кубка России на базе в Тарасовке.

«Команда сегодня заехала в Тарасовку, ближайшее время подготовка к финалу Кубка будет проходить здесь, на нашей исторической базе. Игроки будут здесь тренироваться, ночевать, проходить процедуры. Такое решение принял тренерский штаб», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».



Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».