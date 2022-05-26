КДК РФС вынес штрафы клубам по итогам матчей «Крылья» — «Локо» и ЦСКА — «Ростов»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах в отношении команд по итогам матча 30-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (0:1), а также ЦСКА и «Ростовом» (4:0).

«Болельщики «Локомотива» использовали пиротехнические изделия, «Локомотив» оштрафован на 10 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики «Локомотив» оштрафован на 90 тыс. рублей. Болельщики «Крыльев Советов» скандировали ненормативную лексику — штраф 80 тыс. рублей.



Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику — штраф 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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