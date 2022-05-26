КДК получил материалы для рассмотрения поведения Лантратова и Григалавы в стыковом матче

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о возможном рассмотрении поведения футболистом «Химок» Ильи Лантратова и Гиа Григалавы по итогам первого стыкового матча со «СКА-Хабаровск» (0:1).

«По матчу «СКА-Хабаровск» — «Химки» получили документы, рапорт делегата и рапорт судейской бригады. В нашем распоряжении есть видеоматериалы. У КДК есть все основания назначить дело к рассмотрению», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, во время матча голкипер «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. Григалава в этом эпизоде обрушился с криком на снимающего оператора. После игры Лантратов подошёл к болбою, извинился и подарил ему свою футболку.