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В «Торпедо» прокомментировали продление контракта с Бородюком на один год

В «Торпедо» прокомментировали продление контракта с Бородюком на один год
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Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал продление контракта клуба с главным тренером Александром Бородюком.

«Это точно хорошая новость. Но мы ещё пять-шесть недель назад понимали, что всё так и будет. Обсуждали с Александром Генриховичем футболистов под РПЛ, строили планы по сборам, и так далее. Переговоры по контракту были чистой формальностью. Соглашение с Бородюком подписано на один год», — сказал Ляпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московское «Торпедо», которое по итогам сезона-2021/2022 вышло в Российскую Премьер-Лигу, объявило о продлении контрактов с тренерским штабом. Наставником команды останется Александр Бородюк, а помогать ему по-прежнему будут Виктор Лосев, Николай Савичев, Андрей Каряка, Валерий Шереметов и Александр Шуленин.

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