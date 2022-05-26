Марсело: «Реал» не хочет продлевать со мной контракт. Я был чёртовым примером

Защитник мадридского «Реала» Марсело недоволен тем, что «сливочные» не хотят продлевать с ним контракт.



Как сообщает Marca, бразилец высказал своё недовольство хавбеку «Реала» Лукасу Васкесу во время матча 38-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:0).



«Клуб не хочет продлевать со мной контракт. Я был чёртовым (в оригинале использовано более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата») образцом для подражания», — сказал Марсело. Васкес ему ответил: «Это невероятно, мы ничего не знали, нелёгкое время».



Действующее соглашение Марсело с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала» и сообщил, что хотел бы и дальше выступать за мадридскую команду.



Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в 12 матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Марсело оценивается порталом Transfermarkt в € 3 млн.

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