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Титов: Россия летела из Хорватии в безнадёге. Поколение Карпина такого бы не допустило

Титов: Россия летела из Хорватии в безнадёге. Поколение Карпина такого бы не допустило
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Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов выразил разочарование уровнем футбола в России.

«Я с грустью наблюдаю за сегодняшним футболом. Общий уровень игроков сильно упал. Это все уже понимают и осознают. Вопрос — что делать? Я — не знаю. Надеюсь, у РФС есть понимание, как его поднять. Перспективы-то есть — их просто не может не быть в такой огромной стране.

Я не скажу, что мы были прямо космос — сразу нарвусь на вопрос: «А что вы выиграли?» И пойму людей. Больше сборную имею в виду. Хотя если вспомнить наш последний выезд, в Хорватию, туда летели с надеждой, а назад — в полной безнадёге. Поколение Карпина такого просто не допустило бы. Разумеется, уровень мастерства тогда и сейчас разный», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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