Титов: никогда не делил Россию и Украину. Но сейчас стесняюсь позвонить, написать

Бывший российский футболист Егор Титов высказался о последних событиях в мире.

«Я никогда не делил Россию и Украину. Со всеми партнёрами поддерживал добрые отношения. Но сейчас, честно говоря, немного стесняюсь кому-то позвонить, написать. Последний раз общался с Калиниченко. Могу назвать Макса своим другом: мы и играли долго вместе, и одновременно были выпровожены из «Спартака».



Естественно, я переживаю. Весь спорт пострадал, не только футбол. Но больше всего жалко людей», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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