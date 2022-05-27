Мальдини — о 40-летнем Ибрагимовиче: рассказали, что он не собирается завершать карьеру

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о будущем нападающего Златана Ибрагимовича в команде. 40-летний шведский футболист 25 мая перенёс операцию на колене и пропустит 7-8 месяцев.
«Мне рассказали, что Златан не собирается завершать карьеру этим летом. Заключение нового соглашения не станет проблемой», — приводит слова Мальдини La Gazetta dello Sport.
Ибрагимович, выступавший за «Милан» с 2010 по 2012 год, вернулся в команду в январе 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий в 23 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
Соглашение между Ибрагимовичем и «Миланом» истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что клуб готов предложить Златану новый годичный контракт.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства. Видео:
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