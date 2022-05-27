Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальдини — о 40-летнем Ибрагимовиче: рассказали, что он не собирается завершать карьеру

Мальдини — о 40-летнем Ибрагимовиче: рассказали, что он не собирается завершать карьеру
Комментарии

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о будущем нападающего Златана Ибрагимовича в команде. 40-летний шведский футболист 25 мая перенёс операцию на колене и пропустит 7-8 месяцев.

«Мне рассказали, что Златан не собирается завершать карьеру этим летом. Заключение нового соглашения не станет проблемой», — приводит слова Мальдини La Gazetta dello Sport.

Ибрагимович, выступавший за «Милан» с 2010 по 2012 год, вернулся в команду в январе 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий в 23 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Соглашение между Ибрагимовичем и «Миланом» истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что клуб готов предложить Златану новый годичный контракт.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства. Видео:

Новость по теме
40-летний Ибрагимович выбыл на семь-восемь месяцев из-за операции на колене
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022