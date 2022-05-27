Мане — о своём будущем в «Ливерпуле»: 28 мая я дам ответ, который вы хотите услышать
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане высказался о своём будущем.
«Сейчас я могу лишь сказать, что я полностью сосредоточен на субботней игре. Это ответ, который я должен дать до финала Лиги чемпионов.
В субботу я дам вам лучший ответ, который вы хотите услышать. Я скажу тебе всё, что ты хочешь услышать», — приводит слова Мане журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
30-летний Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. С тех пор сенегальский нападающий в 268 матчах забил 120 голов и отдал 48 результативных передач.
Соглашение между Мане и «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона.
Кто создал больше всего голевых шансов за прошедший сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ). Видеоролик:
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