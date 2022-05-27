Зинченко может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В услугах 25-летнего украинца заинтересован лондонский «Арсенал», информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет использовать Зинченко в качестве полузащитника – именно в центре поля Александр играет за сборную Украины, в то время как в «Манчестер Сити» его используют на левом фланге обороны.

Отмечается, что у Артеты, который ранее работал в тренерском штабе «Манчестер Сити», отличные отношения с Александром Зинченко. Тем не менее «канонирам» придётся столкнуться с конкуренцией в борьбе за игрока.

Ранее сообщалось, что Зинченко хочет бороться за место в основном составе «Манчестер Сити».

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