Зинченко может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В услугах 25-летнего украинца заинтересован лондонский «Арсенал», информирует Daily Mail.
Согласно сведениям источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет использовать Зинченко в качестве полузащитника – именно в центре поля Александр играет за сборную Украины, в то время как в «Манчестер Сити» его используют на левом фланге обороны.
Отмечается, что у Артеты, который ранее работал в тренерском штабе «Манчестер Сити», отличные отношения с Александром Зинченко. Тем не менее «канонирам» придётся столкнуться с конкуренцией в борьбе за игрока.
Ранее сообщалось, что Зинченко хочет бороться за место в основном составе «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» в шутку клонировал Зинченко
- 27 мая 2022
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