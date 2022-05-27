Президент «Велеса» подтвердил интерес ЦСКА к полузащитнику Майге

Президент «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к полузащитнику команды Мамаду Майге.
«Спортивный директор общается по Мамаду с ЦСКА. Я слышал, что такие разговоры были. Насколько он интересен им, не знаю. Ждём от ЦСКА ясности с главным тренером.
Пока сейчас нет ничего конкретного. Предложения о переходе Мамаду в ЦСКА у себя на столе не видел», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что ЦСКА интересуется 27-летним малийским футболистом, который зимой получит российский паспорт и перестанет считаться в чемпионатах России по футболу легионером.
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- 27 мая 2022
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