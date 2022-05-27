Агуэро оценил первый сезон Месси в «ПСЖ»

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил первый сезон Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
«Это был первый сезон Месси в Париже. К тому же ему пришлось адаптироваться к другой лиге. Он показал себя достаточно хорошо. Если закрыть глаза на вылет из Лиги чемпионов, они очень уверенно завоевали золото чемпионата Франции.
В «ПСЖ» очень много элитных игроков, и Лео Месси — победитель. Я уверен, что его второй сезон в Париже будет ещё лучше», — приводит слова Агуэро Goal.com со ссылкой на Stake.com.
Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в € 60 млн.
В завершившемся сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и сделал 14 результативных передач.
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