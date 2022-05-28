В минувшем сезоне «Зенит» создал 91 явный голевой момент — это лучший показатель в лиге

Петербургский «Зенит» в завершившемся сезоне стал лидером Российской Премьер-Лиги по количеству созданных явных голевых моментов. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В минувшем сезоне «Зенит» создал 91 явный голевой момент. У «Сочи» — 82 таких момента, у «Крыльев Советов» — 64. Кроме того, команда Сергея Семака реализовала 41 явный момент — по этому показателю петербуржцы тоже заняли первое место. У «Сочи» — 38, у «Крыльев Советов» — 27 реализованных моментов.

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».

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