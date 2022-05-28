Эндрю Робертсон — о финале ЛЧ: мы готовы и полны уверенности

Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы исправились за поражение в 2018 году в Киеве, выиграв Лигу чемпионов год спустя. Тот матч для нас уже далеко в прошлом. Конечно, нам противостоит «Реал», но мы просто хотим добиться победы. Надеюсь, сегодня праздновать будем мы.



Мы прошли через многое. У нас были травмы и проблемы, но сейчас ребята готовы и полны уверенности. Мы хотим закончить сезон на высокой ноте, но и «Реал» — тоже. Они провели фантастический сезон, у них были невероятные матчи в Лиге чемпионов. Смотреть было одно удовольствие», — приводит слова Робертсона пресс-служба УЕФА.



Напомним, в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом». Матч состоится сегодня, 28 мая. Главным арбитром матча будет француз Клеман Тюрпен.



В полуфинале «Реал» обыграл «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» оказался сильнее «Вильярреала».