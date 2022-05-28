«Фейеноорд» попрощался с Гусом Тилем, но игрок всё ещё может остаться в команде

Будущее полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, который на правах аренды выступает за «Фейеноорд», остаётся неопределённым.

Как информирует сайт нидерландского клуба, после заключительного матча сезона главный тренер Арне Слот попрощался с группой арендованных игроков, в которую входит и Тиль. Более того, Гус получил прощальный подарок от клуба во время командного ужина. Но, как отмечает пресс-служба «Фейеноорда», вариант продолжения карьеры Гуса Тиля в команде всё ещё возможен.

Напомним, футболист перешёл в «Спартак» из АЗ летом 2019 года за € 18 млн. Сезон-2021/2022 Тиль на правах аренды провёл в составе «Фейеноорда» — принял участие в 49 матчах, забил 21 голов и отдал 5 голевых передач. За «Спартак» он забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи в 24 матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 6,5 млн.

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