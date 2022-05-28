Сёмин назвал преимущество «Реала» в предстоящем финальном матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал».

«У каждого есть свои преимущества. У «Реала» преимущество в том, что они чемпионат завершили досрочно. Они давали ряду игроков отдых, работали по специальной программе, направленной на 28 мая. «Ливерпуль» был в гонке за золотые медали, и они были в очень большом напряжении. В этом плане у «Реала» есть преимущество. А дальше равные возможности, равные суперигроки на футбольном поле находятся, лучшие игроки мира. Предугадать что-то сложно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финал Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал» состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск.

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