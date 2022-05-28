«СКА-Хабаровск» на ответный матч с «Химками» привёз болбоя, которого толкнул Лантратов

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» на ответный стыковой матч с «Химками» взял с собой болбоя, которого во время первой игры толкнул голкипер соперника Илья Лантратов. Специалист пресс-службы «СКА-Хабаровск» Роман Игнатик в своих соцсетях опубликовал фотографию с болбоем, сделанную уже по прибытии на стадион «Химок».

«Сегодня с самым быстрым болбоем снова дежурим за воротами «Химок», — написал представитель пресс-службы «СКА-Хабаровск».

Напомним, во время первого стыкового матча голкипер «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. После игры вратарь подошёл к болбою, извинился и подарил ему свою футболку. КДК РФС наказал Лантратова за этот эпизод штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Сегодня, 28 мая, состоится ответный переходной матч «Химки» — «СКА-Хабаровск». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. Первая игра завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0.