Ван Дейк: очень понравилось наблюдать за Бензема в этом сезоне

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в преддверии финала Лиги чемпионов с «Реалом» поделился мнением о нападающем мадридской команды Кариме Бензема.
«Мне очень понравилось наблюдать за Бензема в этом сезоне — у него масса сильных сторон. Очевидно, он не вся команда, но он показывает выдающуюся игру. Он забивает, он лидер «Реала». Карим крайне важен для мадридской команды. Но я тоже неплохой игрок, поэтому с нетерпением жду этого вызова с остальными футболистами «Ливерпуля». Посмотрим, что он принесёт», — приводит слова ван Дейка BT Sport.
Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — «Челси».
Радость фанатов «Реала» после выхода в финал Лиги чемпионов
- 28 мая 2022
-
14:10
-
14:10
-
14:07
-
14:04
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:36
-
13:12
-
13:02
-
13:00
-
12:58
-
12:49
-
12:42
-
12:26
-
12:14
-
12:09
-
12:01
-
11:56
-
11:56
-
11:37
-
11:29
-
11:25
-
11:20
-
11:04
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:43
-
10:27
-
10:20
-
10:12
-
10:03