Ван Дейк: очень понравилось наблюдать за Бензема в этом сезоне

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в преддверии финала Лиги чемпионов с «Реалом» поделился мнением о нападающем мадридской команды Кариме Бензема.



«Мне очень понравилось наблюдать за Бензема в этом сезоне — у него масса сильных сторон. Очевидно, он не вся команда, но он показывает выдающуюся игру. Он забивает, он лидер «Реала». Карим крайне важен для мадридской команды. Но я тоже неплохой игрок, поэтому с нетерпением жду этого вызова с остальными футболистами «Ливерпуля». Посмотрим, что он принесёт», — приводит слова ван Дейка BT Sport.



Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — «Челси».

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