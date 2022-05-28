Симонян — о финале Кубка: пусть на поле будет битва, а на трибунах — настоящий праздник!

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян высказался о предстоящем финале Кубка России, в котором красно-белым предстоит встретиться с «Динамо». Игра состоится завтра, 29 мая.

«В это воскресенье в «Лужниках» пройдёт финал Кубка России, в котором впервые за 72 года сыграют принципиальные соперники – «Спартак» и «Динамо». Старейшее дерби Москвы должно стать украшением всего футбольного сезона. Вокруг матча – небывалый ажиотаж, трибуны главного футбольного стадиона страны будут забиты до отказа.

Финал 1950 года, в котором мне посчастливилось играть, запомнился не только благодаря нашей убедительной победе, но и удивительной атмосфере на трибунах. На стадион пришли как болельщики «Динамо», так и «Спартака», несмотря на принципиальное соперничество и желание гнать своих вперёд, на трибунах царило взаимное уважение. 29 мая на финале мне бы вновь хотелось почувствовать эту атмосферу.

Футбол – уникальное явление, способное объединять вокруг себя. С трибун за «Спартак» и «Динамо» будут болеть и преданные болельщики, и те, кто впервые окажется на стадионе, семьи с детьми и ветераны футбола, которые помнят непередаваемую атмосферу матчей своего времени.

Пусть на поле будет битва, а на трибунах – настоящий футбольный праздник! Только в наших с вами силах сделать так, чтобы этот матч навсегда остался в наших сердцах», — приводит слова Симоняна официальный сайт РФС.