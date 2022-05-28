Промес: для Жиго финал Кубка — хорошая и жирная точка в карьере в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал тот факт, что финальный матч Кубка России с «Динамо» станет последним для Самуэля Жиго в составе красно-белых. Напомним, по окончании сезона француз перейдёт в «Марсель».

«Для меня это будет особенная игра, последний матч Жиго. Не хочу прощаться, потому что никогда не знаешь, где ещё встретишься. Для него этот финал — хорошая и жирная точка в карьере в «Спартаке», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.