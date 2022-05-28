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Лантратов прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит»

Лантратов прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит»
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Вратарь «Химок» Илья Лантратов после победы команды над «СКА-Хабаровск» (3:0) прокомментировал слухи о своём переходе в «Зенит».

«Выиграли, всё нормально. Настроение, конечно, хорошее. Не знаю, что говорят про «Зенит» и меня, для меня сейчас самое главное — хорошо отпраздновать победу и отдохнуть оставшееся время: побыть дома с семьёй, восстановиться, убрать лишнее из головы.

Выполнили задачу, теперь наконец-то можно выдохнуть. Я делаю то, что от меня зависит на футбольном поле, о том, что происходит за ним, я не думаю. Договорятся клубы — хорошо, посмотрим, что будет», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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