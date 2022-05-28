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«Оренбург» на 90+4-й минуте вырвал победу у «Уфы» и поднялся в РПЛ

«Оренбург» на 90+4-й минуте вырвал победу у «Уфы» и поднялся в РПЛ
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Сегодня, 28 мая, на на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. На 43-й минуте ответный мяч забил защитник «Уфы» Юрий Журавлёв. На 90+4-й минуте забил защитник гостей Андрей Малых.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась ничьей со счётом 2:2. По сумме двух матчей выиграл «Оренбург», который вышел в РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
28 мая 2022, суббота. 16:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Фамейе – 13'   1:1 Журавлёв – 44'   1:2 Малых – 90+4'
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