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Игроки «Оренбурга» эмоционально празднуют выход в РПЛ

Игроки «Оренбурга» эмоционально празднуют выход в РПЛ
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Сегодня, 28 мая, на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1. Эта победа позволила команде из Оренбурга впервые с сезона-2019/2020 сыграть в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась ничьей со счётом 2:2. По сумме двух матчей выиграл «Оренбург», который вышел в РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

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