Эмоции игроков «Оренбурга» после финального свистка матча с «Уфой»

Сегодня, 28 мая, на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1. Этот результат позволил команде выйти в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). Игроки «Оренбурга» не сдерживали эмоции после финального свистка в матче.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



Первая встреча команд, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась ничьей со счётом 2:2. По сумме двух матчей выиграл «Оренбург», который вышел в РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».