Форвард «Оренбурга» Обухов прокомментировал выход команды в РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов прокомментировал победу команды над «Уфой» (2:1) и выход в РПЛ.

«Эмоции в раздевалке? Весь спектр эмоций мы испытали. Видимо, так и должно было сложиться, что на последней минуте мы вырвали такую победу. Кто-то плакал, кто-то радовался. За это и любим футбол.



Не знаю, что было в головах игроков «Уфы», особенно в первой игре. Возможно, они думали, что приехали доминировать, и не ожидали от нас такой игры. После двух пенальти мы нашли в себе силы отыграться.



Не могу сказать, что мы были на голову выше. У нас во втором тайме, по сути, не было ни одного момента, кроме голевого. Да, во втором тайме первой игры мы доминировали, а «Уфа» удерживала счёт 2:0. Сегодня забили гол, но подсели, к счастью, выиграли.



Не думаю, что «Оренбург» будет сразу бороться в РПЛ за еврокубки. Каждый будет показывать себя. Надеюсь, что мы выступим достойно», — рассказал Обухов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Оренбурга».