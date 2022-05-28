Ринат Билялетдинов: хочется верить, что в «Уфе» не будет распродажи, как на рынке

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился эмоциями от исхода матча между «Уфой» и «Оренбургом» (1:2).

«Сюжетная линия игры «Уфа» — «Оренбурга» похожа была на матч «Рубина» и «Уфы». Опять хозяевам не повезло. Хотя ничего не предвещало: простой навес и отскок. Конечно, сейчас можно рассуждать об ошибках… Но в итоге «Уфа» неожиданно оказалась в ФНЛ.



Началось всё в «Оренбурге»! При счёте 2:0 казалось, что игра была решена в первом стыковом матче. Наверняка такая предательская мысль проникла в мысли каждого. Они успокоились, чуть ослабили хватку — в итоге победа была упущена. «Уфа» играла и старалась, но так бывает. Триумф одной команды и провал другой. Просто сочувствую игрокам и тренеру. Так вытянуть сезон и провалиться на самой последней минуте — тяжёлый удар. Это отнимет много здоровья.



Хочется верить, что в «Уфе» не будет распродажи, как на рынке: когда сворачивают, и всё. «Уфа», «Арсенал» и «Рубин» будут украшением ФНЛ», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.