«Ливерпуль» — «Реал»: прямая трансляция финала Лиги чемпионов — на «Матч ТВ»

Сегодня, 28 мая, в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встретится с «Реалом». Решающая игра нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 22:00 мск, но игра откладывается на 30 минут.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 показывает телеканал «Матч ТВ».
Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.
«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».
- 28 мая 2022
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