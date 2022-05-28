Полиция применила слезоточивый газ против фанатов «Ливерпуля»

Сегодня, 28 мая, в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 играют «Ливерпуль» и «Реал». Решающий матч нынешнего розыгрыша еврокубков проходит на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). Полиция, обеспечивающая безопасность встречи, применила слезоточивый газ против фанатов английской команды, находившихся за пределами стадиона без билетов.

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.



«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».