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Куртуа прокомментировал победу «Реала» в финале Лиги чемпионов

Куртуа прокомментировал победу «Реала» в финале Лиги чемпионов
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).

«Вчера на пресс-конференции я сказал, что когда «Реал» играет в финалах, то он выигрывает. Я был на хорошей стороне истории. Видел много сообщений, которые говорили, что сегодня я буду унижен, а всё случилось наоборот.

Сегодня мне нужно было выиграть финал для моей карьеры, за всю тяжёлую работу, чтобы вызвать уважение к моему имени, поскольку я не думаю, что получил достаточно уважения, особенно играя в Англии. Я подвергался критике даже после хороших сезонов.

Я действительно горжусь командой. Мы обыграли лучшие клубы мира. «Сити» и «Ливерпуль» были невероятны в этом сезоне. Они боролись до последних матчей в Премьер-лиге, «Ливерпуль» выиграл два трофея — это очень сильная команда.

Сегодня мы провели отличный матч. У нас был один шанс, и мы его реализовали», — приводит слова Куртуа BT Sport.

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