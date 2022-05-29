Бензема передал право Марсело поднять Кубок Лиги чемпионов после победы в финале

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело поднял Кубок Лиги чемпионов во время торжественной церемонии.

По традиции кубок поднимает капитан клуба, которым является французский нападающий Карим Бензема, но после финального свистка Бензема отдал капитанскую повязку Марсело, который и поднял Кубок Лиги чемпионов над головой.

По окончании сезона Марсело покинет «Реал», за который выступал с 2007 года.

В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный гол за «Королевский клуб» забил Жуниор Винисиус. Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.

Драка фанатов «Ливерпуля» с полицией.