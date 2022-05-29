Неймар назвал Винисиуса лучшим футболистом года
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор является лучшим игроком года.
«Считаю, что Винисиус является лучшим футболистом года. У него был отличный сезон. Бензема тоже провёл отличный год. Если честно, то я мало смотрел футбольных матчей в этом сезоне, но судя по тому, что я видел в играх, то Винисиус лучший», — цитирует Неймара Futebol.
В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Единственный мяч в этой игре забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться.
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