Карло Анчелотти: было странно, что начало финального матча Лиги чемпионов задержали

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти удивился переносу начала финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» и завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.

«Я был сконцентрирован на создании прекрасной атмосферы. Это на самом деле очень тяжело. Иногда у тебя есть конфликты в раздевалке. Но эту команду очень легко тренировать. Было странно, что начало игры задержали, а я вообще не видел нервного напряжения от игроков. Все были очень спокойны. У них была огромная уверенность в себе», — передаёт слова Анчелотти корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 22:00 мск, но из-за того, что перед стадионом образовались большие очереди, начало матча передвинули на 22:36 мск.