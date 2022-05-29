Карло Анчелотти: было странно, что начало финального матча Лиги чемпионов задержали

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти удивился переносу начала финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» и завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.
«Я был сконцентрирован на создании прекрасной атмосферы. Это на самом деле очень тяжело. Иногда у тебя есть конфликты в раздевалке. Но эту команду очень легко тренировать. Было странно, что начало игры задержали, а я вообще не видел нервного напряжения от игроков. Все были очень спокойны. У них была огромная уверенность в себе», — передаёт слова Анчелотти корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 22:00 мск, но из-за того, что перед стадионом образовались большие очереди, начало матча передвинули на 22:36 мск.
- 29 мая 2022
-
02:20
-
02:17
-
02:15
-
02:10
-
02:05
-
02:03
-
01:56
-
01:51
-
01:50
-
01:41
-
01:36
-
01:34
-
01:29
-
01:23
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:09
-
01:05
-
01:01
-
00:57
-
00:52
-
00:41
-
00:39
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:35
-
00:32
-
00:26
-
00:11
-
00:01
- 28 мая 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:40