Анчелотти: сказал Куртуа, что он выиграл финал Лиги чемпионов для «Реала»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру голкипера Тибо Куртуа в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).
«Сейчас не думаю о тех трофеях, которые я завоевал до этого. Я просто очень счастлив за команду, фанатов. Я сказал Куртуа, что он выиграл финал для нас. Он заслужил этот трофей», — передаёт слова Анчелотти корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Отметим, Куртуа признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Бельгийский вратарь сделал девять сейвов за матч. Учитывая все удары, у «Ливерпуля» преимущество по данному показателю — 23:4.
Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.
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