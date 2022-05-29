Евгений Алдонин рассказал, чего ждёт от финала Кубка «Спартак» — «Динамо»

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от столичного дерби в финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«От команды в финале жду искромётного, зрелищного и желательно голевого футбола. Мне кажется, здесь нет фаворитов. В таком дерби абсолютно неважно, кого мы называем фаворитом. Игра всех рассудит.

Новости об уходе Ваноли и Шварца? Они иностранцы, вольны выбирать свою судьбу. Лично мне интересно будет посмотреть на молодёжь: Тюкавин, Захарян, Бакаев. Интересно, как они проявят себя в финале», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».