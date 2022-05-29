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Романо: Модрич продлил контракт с «Реалом»

Романо: Модрич продлил контракт с «Реалом»
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Полузащитник Лука Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, устное соглашение было достигнуто между сторонами ещё два месяца назад, а теперь подписаны необходимые документы. Новый контракт полузащитника будет рассчитан на один год, то есть до окончания сезона-2022/2023.

Источник сообщает, что в ближайшее время о продлении контракта будет объявлено официально.

Напомним, хорватский полузащитник перешёл в «Реал» из английского «Тоттенхэм Хотспур» в августе 2012 года за € 35 млн. 36-летний Лука Модрич провёл в завершившемся сезоне за мадридский клуб 45 матчей, в которых забил три гола и отдал 12 результативных передач.

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