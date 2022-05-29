Винисиус Жуниор пробежал 133 км в матчах текущего сезона ЛЧ – это лучший результат турнира

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пробежал 133 км в 13 матчах Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Это лучший показатель среди всех игроков в нынешнем розыгрыше турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Второе и третье место по этому показателю разделили полузащитники испанского «Вильярреала» Этьен Капу и Даниэль Парехо, которые пробежали 130,9 км в 12 матчах турнира.
В число лучших футболистов по пробегу вошли также полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич с результатом в 124,5 км, защитник «Вильярреала» Пау Торрес с результатом 124,2 км, а также нападающий «Реала» Карим Бензема, который пробежал 121,5 км в 12 матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Напомним, победу в Лиге чемпионов сезона-2021/2022 одержал мадридский «Реал», который одолел в финальном матче «Ливерпуль» со счётом 1:0.
- 29 мая 2022
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