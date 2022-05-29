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Куртуа — лидер ЛЧ сезона-2021/2022 по сейвам. У Алисона лишь 15 сейвов в 13 матчах

Куртуа — лидер ЛЧ сезона-2021/2022 по сейвам. У Алисона лишь 15 сейвов в 13 матчах
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал лидером по количеству сейвов в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Бельгийский голкипер совершил 61 сейв за 13 матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

В тройку лидеров турнира по этому показателю вошли вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи (41) и голкипер «Бенфики» Одиссеас Влаходимос (38). Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер в 13 матчах совершил 15 сейвов и стал 18-м по этому показателю.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Реалом». Игра, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

«Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа «Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа
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