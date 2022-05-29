Куртуа — лидер ЛЧ сезона-2021/2022 по сейвам. У Алисона лишь 15 сейвов в 13 матчах
Поделиться
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал лидером по количеству сейвов в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Бельгийский голкипер совершил 61 сейв за 13 матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
В тройку лидеров турнира по этому показателю вошли вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи (41) и голкипер «Бенфики» Одиссеас Влаходимос (38). Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер в 13 матчах совершил 15 сейвов и стал 18-м по этому показателю.
Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Реалом». Игра, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Комментарии
- 29 мая 2022
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:09
-
11:04
-
10:52
-
10:47
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:25
-
10:22
-
10:15
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:51
-
09:48
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:28
-
08:04
-
07:51
-
07:43
-
07:36
Партнерский контент