Куртуа — лидер ЛЧ сезона-2021/2022 по сейвам. У Алисона лишь 15 сейвов в 13 матчах

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал лидером по количеству сейвов в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Бельгийский голкипер совершил 61 сейв за 13 матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов.



В тройку лидеров турнира по этому показателю вошли вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи (41) и голкипер «Бенфики» Одиссеас Влаходимос (38). Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер в 13 матчах совершил 15 сейвов и стал 18-м по этому показателю.



Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Реалом». Игра, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.