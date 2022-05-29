Властимил Петржела назвал «Спартак» фаворитом финала Кубка России с «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».



«Сложно сказать, кто будет фаворитом финала Кубка России. Как мне кажется, если играют в «Лужниках», то победит «Спартак». Даже несмотря на то что на стадионе не будет активных фанатов из-за бойкота. Для меня команда Ваноли всё равно остаётся фаворитом», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. В полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).