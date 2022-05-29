Властимил Петржела назвал «Спартак» фаворитом финала Кубка России с «Динамо»
Поделиться
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».
«Сложно сказать, кто будет фаворитом финала Кубка России. Как мне кажется, если играют в «Лужниках», то победит «Спартак». Даже несмотря на то что на стадионе не будет активных фанатов из-за бойкота. Для меня команда Ваноли всё равно остаётся фаворитом», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. В полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).
Комментарии
- 29 мая 2022
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:09
-
11:04
-
10:52
-
10:47
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:25
-
10:22
-
10:15
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:51
-
09:48
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:28
-
08:04
-
07:51
-
07:43
-
07:36
Партнерский контент