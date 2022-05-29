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Гусев: в финале Кубка «Динамо» поможет отсутствие фанатов «Спартака». Надеюсь, они победят

Гусев: в финале Кубка «Динамо» поможет отсутствие фанатов «Спартака». Надеюсь, они победят
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Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо».

«Надеюсь, что сегодня «Динамо» победит. Думаю, им поможет отсутствие активных фанатов «Спартака». Конечно, всегда хорошо, когда финалы проходят на больших стадионах при переполненных трибунах.

Могут ли на игре сказаться новости об уходе Ваноли или Шварца в случае поражения? Игроки меньше всего об этом думают. Они больше хотят завоевать Кубок», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

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