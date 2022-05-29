Танцы игроков «Реала» в раздевалке после победы в финале Лиги чемпионов

Появилось видео из победной раздевалки «Реала» после финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (1:0).
Футболисты мадридского клуба танцевали, пели песни, запускали кричалки и позировали с кубком европейских чемпионов.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Реалом». Игра, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
«Реал» уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
- 29 мая 2022
-
14:27
-
14:22
-
14:14
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:38
-
13:31
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
13:12
-
13:11
-
13:02
-
12:59
-
12:57
-
12:39
-
12:35
-
12:26
-
12:16
-
12:16
-
12:03
-
12:01
-
11:57
-
11:51
-
11:40
-
11:35
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:09
-
11:04