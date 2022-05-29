Танцы игроков «Реала» в раздевалке после победы в финале Лиги чемпионов

Появилось видео из победной раздевалки «Реала» после финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (1:0).



Футболисты мадридского клуба танцевали, пели песни, запускали кричалки и позировали с кубком европейских чемпионов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Реалом». Игра, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.



«Реал» уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.