Румменигге: «Барселона» не способна предложить Левандовскому больше, чем «Бавария»

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил сомнения по поводу возможного перехода нападающего мюнхенского клуба Роберта Левандовского в «Барселону».



«Не могу представить, как «Барселона» может перебить предложение «Баварии». Что ещё каталонцы способны предложить Роберту на данный момент? Честно говоря, я ничего не могу придумать. Они не могут предложить больше «Баварии».



Роберт незаменим для «Баварии». Такой игрок нужен команде, несмотря на то что ему скоро исполнится 34 года. Это гарантия гола, которой нет ни у кого в Европе. Роберт — игрок высочайшего класса», — приводит слова Румменигге Bild.

Ранее появилась информация, что польский нападающий уже согласовал контракт с «Барселоной». Соглашение польского форварда и мюнхенцев истекает летом 2023 года.

«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур