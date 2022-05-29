«Спартак» сравнялся с «Зенитом» по количеству побед в Кубке России

Сегодня, 29 мая, проходил финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 между «Спартаком» и «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. «Спартак» сравнялся по количеству побед в турнире с «Зенитом» (4).
Рекордсменом по числу побед в турнире является московский «Локомотив» (9), ЦСКА завоевал семь Кубков России.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).
- 29 мая 2022
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